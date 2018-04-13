Пучков вступился за тушившего «Зимнюю вишню» пожарного

Глава МЧС Владимир Пучков выступил в защиту начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части номер 2 Сергея Генина, арестованного в пятницу по обвинению в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Пучков отметил, что Ганин является начальником караула, «который первый пошел в огонь». «Для меня это личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава ведомства пообещал найти для Ганина «мощных адвокатов» и помочь «товарищу». «Мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», – подчеркнул руководитель МЧС.

Пучков рассказал, что его отец долгие годы был начальником караула пожарной охраны. «Я всегда с ним советовался по самым сложным вопросам. И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитноый службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет», – пояснил министр.

Ранее в пятницу Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина по обвинению в халатности при тушении пожара в ТРК «Зимняя вишня».

В МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане также вступились за пожарного.