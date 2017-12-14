В Сенате США рассказали об осознании Трампом своей ошибки по Сирии

Глава американского государства Дональд Трамп осознал, что намерение «резко уйти из Сирии» является ошибкой, заявил глава комитета Сената США по международным делам Боб Коркер.

Коркер сообщил, что «был разочарован» намерением Трампа вывести американские силы из Сирии «незамедлительно». По мнению сенатора, это намерение спровоцировало приписываемую Дамаску химатаку.

«И потом (глава Пентагона Джим) Мэттис и другие встретились с президентом, и он осознал, что резко уйти из Сирии было ошибкой», – приводит его слова РИА «Новости».

Коркер также прокомментировал ожидаемое назначение Майка Помпео главой Госдепа. По мнению сенатора, Помпео «понимает Россию» и знает, что Москва «понимает силу». Коркер выразил надежду на то, что страны смогут улучшить отношения.

«Существует столько всего между нашими странами… что мы разделяем, что разделяют наши граждане. Обе страны обеспокоены терроризмом, Россия даже больше, чем мы», – заявил он.

Глава комитета Сената США по международным делам надеется, что новый госсекретарь добьется продвижения отношений с России «в позитивном направлении». По словам сенатора, «это будет хорошо и для России, и для США».