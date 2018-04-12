Панкратов-Черный попал в больницу с серьезным заболеванием

В связи с заболеванием, из-за которого утрачивается эластичность сухожилия, в Москве госпитализировали народного артиста России Александра Панкратова-Черного.

Как сообщает телеканал РЕН, врачи рекомендовали 68-летнему артисту сделать операцию, хотя существуют нехирургические методы лечения болезни, грозящей потерей подвижности руки.

Александр Панкратов-Черный известен по множеству ролей в советских и российских фильмах, таких как «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Ширли-Мырли» и другие.