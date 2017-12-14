Скотланд-Ярд ответил российскому посольству

Британская полиция настаивает на том, что заявление Юлии Скрипаль, опубликованное в среду, подлинное, заявил Скотланд-Ярд, комментируя предположения посольства России.

«Как и было указано, заявление было выпущено от лица Юлии Скрипаль», – передает слова представителя полиции Лондона РИА «Новости».

Посольство России в Великобритании ранее заявило, что подлинность заявления Юлии Скрипаль, опубликованного Скотланд-Ярдом, вызывает сомнения.

Перед этим британская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем говорится, что она пока просит двоюродную сестру Викторию не приезжала к ним и не пытаться связаться «в течение некоторого времени». Также Юлия заявила, что пока не хочет прибегать к услугам посольства России.