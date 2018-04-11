Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль

Британская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором говорится, что, если Скрипаль потребуется российская консульская поддержка, она свяжется с посольством.

В заявлении от имени Скрипаль ее двоюродную сестру Викторию просят пока не посещать ее и не пытаться вступить в контакт: «Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения – не мои и не моего отца».

Кроме того, если верить заявлению, у Юлии Скрипаль «есть доступ к друзьям и семье». Ее проинформировали о «конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили любую помощь», но сейчас она «не хочет прибегать к их услугам», передает РИА «Новости».

«Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», – говорится в заявлении.

Как сообщается в заявлении, Скрипаль «выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля». Лечение проводилось «с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой», что она «скучает по медперсоналу».

Ее отец Сергей Скрипаль «все еще серьезно болен» и остается в больнице. Юлия Скрипаль, как говорится в заявлении, «продолжает страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано» против них.

В заявлении говорится, что Юлия Скрипаль «чувствует себя все лучше», но «недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ». Озвучена просьба пока не обращаться к ней или ее отцу: «На данный момент я не хочу говорить с прессой или с медиа и прошу понимания и терпения в то время, пока я пытаюсь свыкнуться с моей нынешней ситуацией».

В среду стало известно, что Юлию Скрипаль, выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.

Напомним, Сергей Скрипаль пока находится в больнице в Солсбери, однако он уже вышел из комы и заговорил.