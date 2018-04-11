Компания Пригожина наняла адвокатов для защиты интересов в США

Компания бизнесмена Евгения Пригожина Concord не согласилась с выдвинутыми спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинениями и наняла для защиты интересов по уголовному делу фирму Reed Smith, сообщили в пресс-службе бизнес-структуры.

«Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером. Мы не согласны с обвинениями, предъявляемыми специальным прокурором, и намерены активно защищать интересы нашей компании. Дополнительные комментарии по данному вопросу предоставляться не будут», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, в феврале офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в том числе в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, в связи с «вмешательством в выборы». Обвинение также предъявлено трем компаниям: «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Позднее стали известны детали обвинительного, подготовленного аппаратом спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера.