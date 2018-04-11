Песков предостерег от некоторых источников относительно удара США по Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на СМИ и «эфемерные источники» в ситуации с возможным ударом США по Сирии.

Песков заявил, что в Кремле «все являются сторонниками того, чтобы произошло объективное расследование этой ситуации (с якобы применением в Сирии химоружия), чтобы появились заслуживающие доверия данные, а мы не основывались на слухах и пустых сообщениях в СМИ», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это «слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал данные о «чудовищных последствиях» применения химоружия в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.