СК прекратил уголовное преследование «водочного короля»

СК прекратил уголовное преследование владельца SPI Group Юрия Шефлера по делу о незаконном использовании торговых знаков водок «Лимонная», «Сибирская» и «Русская», сообщили его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко.

«Уголовное преследование Шефлера прекращено вследствие акта об амнистии, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, его розыск прекращен», – передает «Интерфакс» слова адвокатов.

Они отметили, что решением президиума Мосгорсуда также были отменены все решения о наложении ареста на имущество принадлежащих Шефлеру компаний.

Представители защиты бизнесмена, которого СМИ называют «водочным королем», отметили также, что для принятия решения об амнистии бизнесмена, «потребовались решения Конституционного и Верховного судов России, Мосгорсуда и Басманного суда Москвы, которые неоднократно признавали, что отказ следствия в прекращении уголовного преследования в отношении Шефлера незаконен».

Напомним, весной 2015 года окружной суд Роттердама постановил, что голландская компания Spirits International Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, должна вернуть России права на использование водочных брендов «Столичная» и «Московская» в странах Бенилюкса.

В январе 2018 года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России на использование торговой марки водки «Столичная».