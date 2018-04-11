Нафтогаз прокомментировал позицию Меркель по «Северному потоку – 2»

Украинский Нафтогаз выразил надежду, что озвученная канцлером Германии Ангелой Меркель позиция по реализации проекта «Северный поток – 2» поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству этого газопровода.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток – 2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», – говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook.

Компания выразила надежду, что «позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом».

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток – 2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Вместе с тем в феврале Меркель заявила, что считает проект «Северный поток – 2» экономическим, с этой же позиции вопрос обсуждался канцлером Германии 9 апреля с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток – 2» как коммерческий.

Кроме того, компания Nord Stream 2 получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».