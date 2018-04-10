Глава Нафтогаза: Надеюсь, Россия никогда не запустит «Северный поток-2»

Глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток-2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.

В интервью программе «Немцова.Интервью» Коболев рассказал, что с введением в строй газопровода «Северный поток-2» немецкая экономика на первом этапе получит самый дешевый газ в Европе в сравнении с соседями.

«Потом произойдет то, что Россия в прошлом делала долгие годы. Это так называемая тактика «разделяй и властвуй». Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Ее экономика более конкурентоспособная, чем ваша, и это не очень-то справедливо. Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он добьется раскола. А внеся раскол в Европейский Союз, можно достичь многих геополитических целей. Такие подарки не бывают бесплатными», – передает Deutche Welle слова главы «Нафтогаза».

Он заявил также, что когда ФРГ станет главным пунктом приема газа, и транзита через Украину больше не будет, а «Москва станет шантажировать Берлин так же, как сейчас делает это с Киевом – играя с приостановками поставок газа».

На вопрос о том, когда Россия сможет запустить «Северный поток-2» Коболев ответил: «Я надеюсь, что это не произойдет никогда».

Напомним, в конце марта в компании «Нафтогаз» прокомментировали решение Германии о выдаче всех разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». В «Нафтогазе» решение Германии назвали неприятным, но прогнозируемым. И пообещали «продолжить борьбу».