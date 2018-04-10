После почти рекордного тепла Москве пообещали мокрый снег

Московское управление МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о резком похолодании и осадках.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайшие один-три часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля местами по области и городу Москве ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха до 0...5°С», – сообщила пресс-служба московского МЧС.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендовало москвичам и гостям столицы проявлять осторожность и внимательность.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в Москве не дотянула до абсолютного рекорда тепла для 10 апреля. «Рекорд тепла не был ни повторен, ни обновлен», – цитирует РИА «Новости».

Ранее она сообщала, что в 14.00 мск температура воздуха в столице, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов. Рекорд +21,1 градуса для 10 апреля был зафиксирован в 2008 году.