За президентской «зарплатой» обратились родители каждого четвертого первенца

В январе-феврале 2018 года в российских семьях родилось более 86 тыс. первенцев, родители каждого четвертого из них обратились за ежемесячной выплатой, заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко,.

«По состоянию на 30 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты обратились 31 тыс. 603 человека – это 24% от общей численности рожденных первенцев», – цитирует Вовченко «Инерфакс».

Замминистра также отметил, что 23,8 тыс. семей назначена ежемесячная выплата за первенца, регионы уже выплатили им около 427 млн рублей.

Также Алексей Вовчнко отчитался о выплате из материнского капитала за второго и последующих детей в семье. С начала года было подано 61,6 тыс. заявлений о выдаче материнского капитала, 3,4 тыс. семей также подали заявление о ежемесячной выплате из средств маткапитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Около половины из этих заявлений (1 тыс. 707) уже было удовлетворено.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с начала 2018 года все первенцы в России стали получать президентскую «зарплату». Отмечалось, что поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка.

В конце 2017 года президент Росии Владимир Путин подписал закон, предполагающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.