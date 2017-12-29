Путин продлил программу материнского капитала до конца 2021 года

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.

Текст закона опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Напомним, 28 ноября президент Владимир Путин заявил, что с января будущего года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. Позже в рамках большой пресс-конференции глава государства заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок, а также о необходимости срочно решить проблему нехватки мест в яслях.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с демографической картиной в России и мерами по ее улучшению.

Отметим, что на будущий год запланирован еще ряд позитивных изменений в социальной сфере. В частности, в середине декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Кроме того, правительство России распорядилось с 1 января 2018 года увеличить зарплату работников федеральных учреждений на 4%.