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2 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
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Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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В России наступает золотое десятилетие детства

Развитие детства стало долгосрочной и перспективной инвестицией государстваФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Новый 2018 год начинается со знакового события: с 1 января все первенцы будут получать президентскую «зарплату». Поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка вперед. Подробности...
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«Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»

Экономические требования протестующих быстро переросли в политические, отмечают экспертыФото: DPA/Global Look Press
В Иране третий день не стихают массовые беспорядки. Протесты начались с экономических лозунгов против повышения цен, но быстро переросли в политические. Непростой ситуацией в республике пытаются воспользоваться «враждебные внешние игроки» не только на Ближнем Востоке, но и на Западе. Так, США уже публично пообещали «не остаться в стороне» и помочь иранцам в борьбе с «жестоким режимом». Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
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        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          В России наступает золотое десятилетие детства

          Развитие детства стало долгосрочной и перспективной инвестицией государства   2 января 2018, 10:00
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Новый 2018 год начинается со знакового события: с 1 января все первенцы будут получать президентскую «зарплату». Поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка вперед.

          Новые социальные выплаты родители первенцев будут получать до достижения полутора лет, и будут адресными. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Средняя сумма составит 10,5 тыс. рублей, и будет зависеть от прожиточного минимума ребенка, который устанавливается в каждом регионе России. Деньги смогут получать те семьи, в которых доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека. «Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.», – сообщил Путин. Исходя из этого, каждый месяц государство будет выплачивать в среднем около 370 тыс. таких пособий, пишет РБК.

           Закопать демографическую яму

          Показатель естественного прироста населения считается одним из ключевых составляющих развития экономики. Последние несколько лет в России он имел положительную динамику, несмотря на «эхо» войны и «лихих» 90-х, однако дополнительные меры по стимулированию рождаемости приняты сейчас неслучайно. Демографический спад в России объясняется просто: в брачный возраст вступило поколение 90-х, чьи родители редко могли позволить больше одного-двух детей. Новыми выплатами государство стимулирует молодые семьи решиться на первенца, частично решая их финансовые проблемы. И это не первая масштабная государственная программа по стимулированию рождаемости.

          За 10 лет программа материнского капитала себя хорошо зарекомендовала, направив вектор государственной политики в стороне приоритетов подрастающего поколения, но обострение демографической ситуации требует новых мер, которые касаются не только выплат. Рождение детей запускает в России цепочку экономических, инфраструктурный, образовательных и культурных вопросов, на которые государство должно находить ответы комплексно. Именно поэтому Владимир Путин объявил новую стратегию в интересах детей – Десятилетие детства.

          Детство золотое

          В рамках этой стратегии государство потратит колоссальные деньги, обеспечив условия для рождения детей и развития будущих поколений. В первую очередь это касается перинатальных центров, благодаря которым в стране значительно снизилась детская и материнская смертность. На оснащение и ремонт детских поликлиник в регионы до 2021 года направят 10 млрд рублей, подчеркивал Путин, поскольку без этих мер вся стратегия не сможет эффективно работать.

          Кроме того, ближайшие два года в России появится более 326 тыс. ясельных мест. «Цель – в 2018-2019 годах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования по этой категории», – говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, признав, что проблемы с нехваткой мест в детских садах в некоторых регионах пока остаются.

          «Все дети талантливы. Задача учителей и родителей в том, чтобы раскрыть этот талант.

          Это не общая фраза. В сфере когнитивных наук проводят такие исследования», – заявил Путин. Говоря о поддержке детей, он сообщил, что в России необходимо создавать технопарки и научные лаборатории по нескольким направлениям мирового уровня. Помимо центра «Сириус» в Сочи в России есть «Орленок», «Пятый океан», множество кванториумов и технопарков для детей. Талантливые школьники, прошедшие подготовку в центре «Сириус», завоевывают медали на международных олимпиадах по физике, естественным наукам, робоконструированию и шахматам, а значит, система доказала свою эффективность, и ее необходимо расширять по всей стране. 

          «Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей. думаю, что это огромная ответственность для всех для нас – мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране», – сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, пишет «РИА Новости».

          Логичным продолжением стратегии стала программа по ипотечным кредитам для молодым семьям с детьми. Особая ипотека касается семей, у которых в следующем году ожидается второй или третий ребенок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых.

          Кроме того в ближайшее время государство увеличит расходы на детские и юношеские кружки в рамках госрегулирования культурной сферы. Соответствующий закон позволит раскрыть потенциал талантливой молодежи и закрыть «белые пятна» в этом секторе.

          Ориентир на общество

          Параллельно с работой над стратегией Десятилетия детства, в России стираются логические перекосы в социальной сфере. В частности, власти намерены повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ):

          «Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами.

          Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно», – заявил президент России.

          Разумеется, эти изменения окажут влияние на бизнес, в частности, повысится размер налоговых отчислений, что может негативно сказаться на российском бизнесе. Однако президент подчеркнул, что эта проблема решаема, и власть может соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон.

          Ориентир на социальную политику и развитие детей сегодня – общемировой тренд. На этом этапе развития глобального общества главной ценностью становится человеческий ресурс, поскольку все остальные уже так или иначе освоены, а жизнь требует постоянного прогресса. Комплексный подход к решению острых социальных проблем с упором на развитие детей и молодежи позволит заложить долгосрочный фундамент для здорового общества. Ведь главная задача любого здорового государства – обеспечить достойные условия рождения и жизни будущих поколений.


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