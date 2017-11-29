В России наступает золотое десятилетие детства

Новый 2018 год начинается со знакового события: с 1 января все первенцы будут получать президентскую «зарплату». Поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка вперед.

Новые социальные выплаты родители первенцев будут получать до достижения полутора лет, и будут адресными. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Средняя сумма составит 10,5 тыс. рублей, и будет зависеть от прожиточного минимума ребенка, который устанавливается в каждом регионе России. Деньги смогут получать те семьи, в которых доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека. «Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.», – сообщил Путин. Исходя из этого, каждый месяц государство будет выплачивать в среднем около 370 тыс. таких пособий, пишет РБК.

Закопать демографическую яму

Показатель естественного прироста населения считается одним из ключевых составляющих развития экономики. Последние несколько лет в России он имел положительную динамику, несмотря на «эхо» войны и «лихих» 90-х, однако дополнительные меры по стимулированию рождаемости приняты сейчас неслучайно. Демографический спад в России объясняется просто: в брачный возраст вступило поколение 90-х, чьи родители редко могли позволить больше одного-двух детей. Новыми выплатами государство стимулирует молодые семьи решиться на первенца, частично решая их финансовые проблемы. И это не первая масштабная государственная программа по стимулированию рождаемости.

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За 10 лет программа материнского капитала себя хорошо зарекомендовала, направив вектор государственной политики в стороне приоритетов подрастающего поколения, но обострение демографической ситуации требует новых мер, которые касаются не только выплат. Рождение детей запускает в России цепочку экономических, инфраструктурный, образовательных и культурных вопросов, на которые государство должно находить ответы комплексно. Именно поэтому Владимир Путин объявил новую стратегию в интересах детей – Десятилетие детства.

Детство золотое

В рамках этой стратегии государство потратит колоссальные деньги, обеспечив условия для рождения детей и развития будущих поколений. В первую очередь это касается перинатальных центров, благодаря которым в стране значительно снизилась детская и материнская смертность. На оснащение и ремонт детских поликлиник в регионы до 2021 года направят 10 млрд рублей, подчеркивал Путин, поскольку без этих мер вся стратегия не сможет эффективно работать.

Кроме того, ближайшие два года в России появится более 326 тыс. ясельных мест. «Цель – в 2018-2019 годах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования по этой категории», – говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, признав, что проблемы с нехваткой мест в детских садах в некоторых регионах пока остаются.

«Все дети талантливы. Задача учителей и родителей в том, чтобы раскрыть этот талант.

Это не общая фраза. В сфере когнитивных наук проводят такие исследования», – заявил Путин. Говоря о поддержке детей, он сообщил, что в России необходимо создавать технопарки и научные лаборатории по нескольким направлениям мирового уровня. Помимо центра «Сириус» в Сочи в России есть «Орленок», «Пятый океан», множество кванториумов и технопарков для детей. Талантливые школьники, прошедшие подготовку в центре «Сириус», завоевывают медали на международных олимпиадах по физике, естественным наукам, робоконструированию и шахматам, а значит, система доказала свою эффективность, и ее необходимо расширять по всей стране.

«Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей. думаю, что это огромная ответственность для всех для нас – мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране», – сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, пишет «РИА Новости».

Логичным продолжением стратегии стала программа по ипотечным кредитам для молодым семьям с детьми. Особая ипотека касается семей, у которых в следующем году ожидается второй или третий ребенок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых.

Кроме того в ближайшее время государство увеличит расходы на детские и юношеские кружки в рамках госрегулирования культурной сферы. Соответствующий закон позволит раскрыть потенциал талантливой молодежи и закрыть «белые пятна» в этом секторе.

Ориентир на общество

Параллельно с работой над стратегией Десятилетия детства, в России стираются логические перекосы в социальной сфере. В частности, власти намерены повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ):

«Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами.

Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно», – заявил президент России.

Разумеется, эти изменения окажут влияние на бизнес, в частности, повысится размер налоговых отчислений, что может негативно сказаться на российском бизнесе. Однако президент подчеркнул, что эта проблема решаема, и власть может соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон.

Ориентир на социальную политику и развитие детей сегодня – общемировой тренд. На этом этапе развития глобального общества главной ценностью становится человеческий ресурс, поскольку все остальные уже так или иначе освоены, а жизнь требует постоянного прогресса. Комплексный подход к решению острых социальных проблем с упором на развитие детей и молодежи позволит заложить долгосрочный фундамент для здорового общества. Ведь главная задача любого здорового государства – обеспечить достойные условия рождения и жизни будущих поколений.