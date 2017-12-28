Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении детей

Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?

Да, я в их числе

Да, знаю

Нет, но, думаю, таких достаточно

Нет

