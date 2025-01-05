Греческая партия раскритиковала Зеленского за отказ транзита газа через Украину

Tекст: Денис Тельманов

Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) осудила отказ Украины продлить соглашение с Россией на транзит природного газа через ее территорию. Как передает ТАСС, это, по их мнению, привело к серьезным проблемам в странах Европейского союза и росту цен на энергоносители для европейских потребителей.



В заявлении партии говорится, что закрытие газопровода, снабжавшего Европу дешевым российским газом, вызвало кризис в таких странах, как Германия и Словакия, а также в Молдавии и Приднестровье, где парализована промышленная деятельность. Председатель Pakief Яннис Коцаилидис подчеркнул важность решения этой проблемы.

Партия отметила, что лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно отреагировал, планируя ответные меры против Украины. Они также подчеркнули, что в других европейских странах ожидается повышение цен на американский газ и нефть, указывая на спекуляции Зеленского и команды президента США Джо Байдена.

Pakief призывает правительство Греции и другие политические силы последовать примеру Словакии и потребовать отмены решения Киева. Они считают, что Греция должна защищать свои национальные интересы, а не беспрекословно поддерживать решения Запада.

Ранее договор о транзите российского газа через Украину истек 1 января 2025 года, и новое соглашение заключить не удалось. В результате поставки газа были прекращены, так как «Газпром» лишился возможности продолжать транспортировку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа. Решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину ухудшило экономическое положение страны, лишив ее значительных доходов от транзита, как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. Также Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа.

