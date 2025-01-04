Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.