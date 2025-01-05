Захарова призвала ЮНЕСКО и другие организации осудить убийство российских журналистов

Tекст: Денис Тельманов

Россия потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство российских журналистов в Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступление против военного корреспондента должно быть осуждено генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, а также другими правозащитными организациями.



Захарова подчеркнула, что попытки прикрыться общими фразами не могут быть признаны адекватной реакцией уполномоченных на это инстанций. По ее словам, международным чиновникам, выступающим за права человека, придется прямо указать на виновников этих убийств.

Кроме того, Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном использовании террористических методов. Она отметила, что на совести киевской власти – множество жизней невинных граждан и журналистов, ставших жертвами умышленных атак.

По словам Захаровой, виновные в гибели журналиста Александра Мартемьянова будут найдены и понесут заслуженное наказание. Она добавила, что международные структуры, такие как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, преднамеренно игнорируют преступления киевского режима, что усиливает чувство безнаказанности у преступников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника. Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения.

