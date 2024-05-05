Newsweek: ВС России будут освобождать Часов Яр и Купянск в ходе наступления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание, среди целей нового наступления значится Часов Яр, который может пасть в ближайшие дни, и Купянск, который является «воротами» в Харьков, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Славянск и Краматорск.

Ранее издание The Independent сообщало, что после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой.