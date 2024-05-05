Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.17 комментариев
В США назвали ближайшую цель России в зоне СВО
Newsweek: ВС России будут освобождать Часов Яр и Купянск в ходе наступления
ВС России в ближайшее время будут освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek.
Как сообщает издание, среди целей нового наступления значится Часов Яр, который может пасть в ближайшие дни, и Купянск, который является «воротами» в Харьков, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Славянск и Краматорск.
Ранее издание The Independent сообщало, что после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой.