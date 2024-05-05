  • Новость часаВС России освободили Очеретино в ДНР
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    10 комментариев
    5 мая 2024, 12:26 • Новости дня

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ

    Independent: После падения Часова Яра ВСУ в Донбассе окажутся под угрозой

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.

    Как пишет издание, в случае, если ВС России возьмут Часов Яр, их артиллерия на возвышенности города будет беспрепятственно наносить удары по ВСУ в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке, передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что освобождение этого города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

    Коментарии (41)
    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

    Коментарии (54)
    4 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

    Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры сочли объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко сигналом для чиновников, и их «хозяев на Западе».

    «Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

    «Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

    «Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    «Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

    Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

    «МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

    «У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.

    Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.

    Коментарии (36)
    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (39)
    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Коментарии (33)
    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


    Коментарии (10)
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Коментарии (35)
    4 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Смех канцлера Германии Олафа Шольца после отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины, выразил мнение на канале N-TV генсекретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн.

    По его словам, то, что канцлер хихикает и смеется над Украиной, является абсолютно постыдно – «он оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», передает «Газета.Ru».

    Также Линнеманн выразил сомнение, что канцлер намерен оказывать поддержку Киеву.

    Ранее Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Коментарии (13)
    5 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

    По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».

    Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».

    «Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


    Коментарии (31)
    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

    Коментарии (51)
    4 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    МВД объявило в розыск Порошенко

    МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

    МВД объявило в розыск Порошенко
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».

    Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

    Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Коментарии (28)
    5 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

    Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

    Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.

    Коментарии (10)
    5 мая 2024, 09:43 • Новости дня
    Частные кредиторы Украины потребовали выплаты по госдолгу

    WSJ: Частные кредиторы Украины требуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года

    Частные кредиторы Украины потребовали выплаты по госдолгу
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Как пишет «Коммерсант», среди держателей находятся компании Pimco и BlackRock, на которых приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов. По данным издания, кредиторы утверждают, что Украина могла бы возобновить выплаты в обмен на списание части долга.

    Как пишет WSJ, кредиторы хотят получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей, при этом США и союзники опасаются, что деньги, выделенные на помощь Украине, окажутся у держателей облигаций, если Киев будет обслуживать этот долг. И если раньше кредиторы заявляли, что Украина может не спешить с выплатой долгов, то теперь их терпение начинает иссякать.

    Некоторые кредиторы, по словам источников WSJ, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Европе и США. Эту инициативу не поддержал Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7.

    В итоге, по данным WSJ, власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций. 

    Ранее бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров заявил, что госдолг Украины достиг рекордных значений, Запад не будет прощать Киеву долги, а потребует их вернуть.

    Коментарии (10)
    5 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО

    Советник президента США Салливан заявил об ожидаемых им «российских прорывах» в зоне СВО

    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как пишет Financial Times, такое развитие событий предполагает, что на посту президента США останется Джо Байден, поскольку «любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть» от увеличения финансирования со стороны США, передает РИА «Новости».

    Однако, как указывает издание, Дональд Трамп, также претендующий на пост президента, «скептично относится к помощи Украине» и хочет «быстро положить конец конфликту» путем переговоров.

    Напомним, Салливан указывал, что, хотя США и выделили Киеву средства на вооружение, ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

    Коментарии (5)
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