  • Новость часаЛавров назвал «откровенной чепухой» саммит по Украине в Швейцарии
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    46 комментариев
    18 мая 2024, 16:22 • Новости дня

    ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам в России, сообщили в Министерстве обороны Украины.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью.

    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

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    17 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

    Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

    Tекст: Вера Басилая

    В случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, если нет «санитарной зоны» на Украине, которая должна протянуться до Польши, заявил заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

    Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

    По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

    Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиаудары по военному аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.

    Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    18 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области

    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка ВС России «Север» освободила населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

    Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

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    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Минобороны: Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения Западной группировки российских военных в течение суток улучшили тактическое положение, ликвидировали до 40 украинских военных и танк Т-72, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    В Telegram-канале Минобороны России указано, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 54, 63 механизированных, 77 аэромобильной бригад, а также 110 бригады территориальной обороны ВСУ.

    Уточняется, что в ходе активных действий мотострелковые подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, в результате чего ВСУ потеряли до 40 человек и танк Т-72, который был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов.

    Кроме того, были уничтожены боевая машина РСЗО «Град», САУ AS-90, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также девять минометных расчетов. Операторы БПЛА группировки уничтожили топливозаправщик. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.

    Помимо прочего, ВСУ дважды пытались атаковать позиции российских войск в районе Новосадового, но обе атаки были отражены.

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    17 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области

    Ганчев: Российские войска продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись в сторону поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области и улучшают там позиции, заявил глава области Виталий Ганчев.

    За несколько дней наступательных действий под контроль российских войск перешли 13 населенных пунктов в Харьковской области, есть успехи на Сватово-Купянском направлении, где ВС России продвинулись в сторону Боровой, следует из сообщения в Telegram-канале Ганчева.

    По его словам, российские войска продолжают улучшать там свои позиции.

    Ранее Ганчев сообщил, что ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый ДНР, противник потерял до 690 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

    Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

    Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

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    18 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

    Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

    В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.

    Также он объявил отбой авиационной опасности.

    Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

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    18 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО

    Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО

    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot, заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.

    Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.

    Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.

    Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.

    При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».

    Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.

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    18 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

    Губернатор Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в Telegram-канале призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, или спуститься в укрытие и безопасное место.

    Ранее при атаке ВСУ дроном-камикадзе в Белгородской области погиб человек.

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    17 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    При обстреле ВСУ села Зерново Брянской области погибла женщина

    Богомаз: При обстреле ВСУ села Зерново Брянской области погибла женщина

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли село Зерново Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз написал, что ВСУ целенаправленно обстреливали мирных жителей. По словам губернатора, семье погибшей окажут материальную помощь.

    Поврежденные объекты будут обследовать после работы всех специальных служб.

    Ранее российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью.

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    18 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Белгороде

    ТАСС: Взрывы прозвучали в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов прозвучали в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности, передает ТАСС.

    В Белгороде во второй раз за сутки объявлена угроза ракетной опасности, сообщается о нескольких взрывах, передает ТАСС.

    Ранее ракетная опасность уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

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