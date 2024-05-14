Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ
Российские военные в последние сутки поразили цех производства ударных беспилотников украинской армии, сообщило Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили цех производства и хранения ударных дронов ВСУ, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов, девять французских управляемых авиабомб Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, три оперативно-тактические ракеты ATACMS, 43 снаряда Vampire и «Ольха».
С начала СВО уничтожено 596 самолетов, 274 вертолета, 24 046 дронов, 521 ЗРК, 16 016 танков и других бронемашин, 1296 машин РСЗО, 9570 орудий полевой артиллерии и минометов.