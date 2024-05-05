Сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля в Бердянске

СК возбудил дело после убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в СК, в воскресенье в городе Бердянске Запорожской области неизвестный заложил СВУ под автомобиль сотрудника исправительной колонии, оно сработало, потерпевший скончался на месте происшествия, передает РИА «Новости».

СК возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно члена участковой избирательной комиссии в Бердянске Запорожской области Елену Ильину. Под автомобиль члена УИК 6 марта заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в машину, произошел взрыв. Пострадавшая умерла от полученных травм.