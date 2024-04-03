Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Путин наградил посмертно орденом Мужества члена УИК в Запорожской области
Путин наградил посмертно орденом Мужества члена УИК в Запорожской области Елену Ильину
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно члена участковой избирательной комиссии в Бердянске Запорожской области Елену Ильину.
Согласно указу на портале правовой информации, Елена Ильина награждена орденом Мужества за отвагу и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга посмертно.
Под автомобиль члена УИК 6 марта заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в машину, произошел взрыв. Пострадавшая умерла от полученных травм. Мощность СВУ составила 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Ильиной на момент гибели было 54 года, помимо занятости в УИК, она работала преподавателем центра детского юношеского творчества в Бердянске.