Минздрав Украины посоветовал врачам учиться по «Доктору Хаусу»

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать квалификацию с помощью просмотра сериалов на медицинскую тему.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По утверждению украинского минздрава, герои сериалов «используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, а также ведут диалоги с пациентами», что позволяет врачам «научиться быстро ориентироваться, о чем идет речь».

В качестве пособий в ведомстве рекомендовали смотреть сериалы «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Клиника», «Части тела», и «Анатомия страсти».

Напомним, в июле 2017 года минздрав Украины обратился к правительству с предложением приостановить продажу произведенных в России лекарственных препаратов.