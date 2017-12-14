Россию обвинили в блокировке беспилотников США в Сирии

Телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что Россия якобы заблокировала радиосигналы некоторых американских беспилотников в Сирии, что сильно повлияло на военные операции США.

По утверждению телеканала, Россия начала блокировать сигналы некоторых дронов несколько недель назад «после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте». Источники считают, что так Москва якобы выражала обеспокоенность «за то, что США будут мстить за атаки», передает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.

«Да, конечно, (это) возможно. А что, мы будем смотреть, как они там себе позволяют всякие выкрутасы творить? У нас есть для этого силы и средства. И если это делается, то надо приветствовать наших военных, что они активно противодействуют этому безобразию. Их никто в Сирию не звал. Поэтому нечего там летать», – сказал Шаманов.

Между тем сам факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально не подтвержден. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск, который в свою очередь назвал обвинения неубедительными.

Однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.