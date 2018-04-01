Капитана сборной Украины по футболу засыпали угрозами

Полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань рассказал, что в 2014 году его и семью засыпали угрозами из-за того, что он находился на просмотре в казанском «Рубине».

«У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет – «Днепр», но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в «Рубине», поступило очень много звонков – и мне, и жене», – приводит его слова «Обозреватель».

Он выразил недоумение в связи с тем, что угрозы направлялись в том числе семье.

Капитаном сборной Украины Ротань стал уже будучи игроком киевского «Динамо» – после ухода из футбола в 2016 году Анатолия Тимощука, который ранее также играл в России.

Ранее неоднократно сообщалось о проблеме украинских футболистов на родине из-за того, что они играли в России.