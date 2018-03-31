Дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»

Первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, в субботу покинула посольство России и выехала в аэропорт Вашингтона.

От здания посольства автобус с дипломатами отъезжал под марш «Прощание славянки», так же, как и в Лондоне некоторое время назад, сообщает РИА «Новости».

Второй автобус с россиянами должен отправиться в аэропорт в 15.00 по местному времени (22.00 по Москве).

С учетом членов семей дипломатов США в субботу должен покинуть 171 человек.

За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет еще 14 семей.

Российские дипломаты, покидающие США по требованию американских властей, не были врагами, обе страны должны тесно взаимодействовать для поддержания международной стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении.

«Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение», – передает ТАСС слова Антонова.

Тем временем стало известно, что государственный флаг США снят со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Петербурге.



Около 19.25 мск двое сотрудников консульства вышли на балкон третьего этажа спустили и сняли флаг.



Напомним, ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы США в последнее время резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов, особенно вынужденных покинуть американскую территорию по решению Вашингтона.