Антонов сообщил о попытках спецслужб США завербовать дипломатов

Спецслужбы США в последнее время резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов, особенно вынужденных покинуть американскую территорию по решению Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении в первую очередь уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», – заявил посол.

Он подчеркнул, что это не единичные случаи. «Я вынужден сообщать об этих случаях не единично в Москву», – добавил посол, передает ТАСС.

Также Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не являются врагами, и стороны должны сотрудничать.

Кроме того, посол заявил, что Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв, но ответит на высылку дипломатов. По его словам, обоснование американской администрацией закрытия российского генконсульства в Сиэтле показывает, что дело Скрипаля было лишь предлогом для высылки российских дипломатов из США.