Подсчитан долг украинцев за коммуналку

По состоянию на конец февраля 2018 года граждане Украины задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд гривен (80,08 млрд рублей), следует из данных Госстатистики Украины.

«К концу февраля 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 14,4 млрд гривен, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 3,8 млрд гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 1,8 млрд гривен, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд гривен, по поставке электрической энергии – 3,8 млрд гривен», – говорится в сообщении UNN.

Также отмечается, что всего в феврале 2018 население Украины заплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд гривен, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии было уплачено 3 млрд гривен – 111,5% начисленных за этот период сумм.

Как отмечает РИА «Новости», в целом долг населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в феврале увеличился на 11,9% – до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем 2017 года.

В прошлом году сообщалось, что власти Украины с 2019 года намерены ужесточить требования по оплате жилищно-коммунальных услуг и могут ввести пени за несвоевременную оплату - 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Украинское правительство вынуждено повышать цены на услуги ЖКХ по требованию МВФ, который обязал отказаться от дотаций коммунальной сферы. Впрочем, эксперты уже уверены, что население не сможет платить по новым расценкам. Только за последний год долги за коммунальные услуги на Украине выросли более чем вдвое.

Лидер общественного движения «Украинский выбор», политик Виктор Медведчук заявил в феврале о «катастрофическом» состоянии украинской экономики после четырех лет «еврореформ».