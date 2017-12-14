Независимые аналитики: Комплексы Patriot, скорее всего, не работают

Эксперты из независимого Мидлберийского института международных исследований изучили работу американских систем ПРО Patriot в Саудовской Аравии и пришли к выводу, что знаменитые зенитно-ракетные комплексы фактически не работают.

Аналитики изучили ракетные нападения хуситов на Саудовскую Аравию начиная с ноября 2017 года. Выяснилось, что, несмотря на заявления чиновников об успешном отражении атаки, йеменские ракеты вряд ли были сбиты. Свои выводы Джеффри Льюис с коллегами опубликовали на страницах Foreign Policy (перевод – ИноСМИ).

Подход у экспертов был такой: нанесли на карту те места, где упали обломки, включая корпуса ракет и боевую часть, а потом – где находились ракеты-перехватчики. В результате удалось проследить закономерность. Сами ракеты упали в Эр-Рияде, а их боеголовки отделились, пролетели все рубежи ПРО и упали недалеко от целей.

В ходе ракетных нападений на Саудовскую Аравию, которые были осуществлены в ноябре и декабре 2017 года, одна боеголовка упала в нескольких сотнях метров от пятого терминала международного аэропорта имени короля Халида, а вторая едва не уничтожила автосалон «Хонда».

Также авторы напоминают недавний инцидент, когда ракета Patriot вместо того, чтобы сбить запущенный хуситами снаряд, разорвалась в жилом районе Эр-Рияда.

«Нет никаких доказательств, что Саудовская Аравия во время конфликта с Йеменом перехватила хотя бы одну ракету хуситов. И в связи с этим возникает очень тревожный вопрос: а есть ли вообще какие-то основания считать, что комплекс Patriot работает?» – пишет эксперт.

Он выразил сомнение в том, что Patriot когда-либо перехватывали баллистические ракеты большой дальности в боевых условиях. Так, судя по выводам независимых экспертов, во время войны в Персидском заливе Patriot перехватил всего одну ракету «Скад» из 47 запущенных (а не 50% из них, как утверждал Пентагон).

Тем временем системы Patriot закупила Польша. Подразумевается, что Patriot должен будет прикрыть Польшу от российских ракет «Искандер».