МЧС выявило более 2,7 тыс. нарушений в торговых центрах ЦФО и ПФО

В ходе проверок около 800 торговых центров Центрального и Приволжского федеральных округов выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС России.

«По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности», – цитирует сообщение ТАСС.

Наиболее распространенными нарушениями оказались захламленность путей эвакуации, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, отделка горючими материалами, незнание персоналом пожарного минимума, а также неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

Больше всего нарушений в ходе проверок выявили в торговых центрах Кирова. Так, в ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 нарушения, еще в двух проверенных ТЦ города найдено по 40 нарушений. Ероме этого отличился ТРК «Три мартышки» в Оренбурге, где найдено 40 нарушений.

В МЧС подчеркнули, что только на 41 объекте из всех проверенных в ЦФО и ПФО не выявили ни одного нарушения.

«Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении», – резюмировали в МЧС.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, по поручению Генпрокуратуры МЧС приступило к проверкам всех торгово-развлекательных комплексов в России, где есть кинозалы.