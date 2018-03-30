В Швеции зафиксирован рекордный спрос на билеты в Россию

Чемпионат мира по футболу вызвал у жителей Швеции рекордный спрос на билеты в Россию, сообщают местные СМИ.

Как пишет Aftonbladet, число забронированных поездок в Россию выросло более чем в десять раз, «лавинообразно», связано как с высоким интересом к чемпионату, так и с отсутствием необходимости подачи документов на визу, передает РИА «Новости». Для въезда в Россию достаточно паспорта болельщика (Fan ID).

При этом у шведов Россия никогда не была популярной страной для отдыха.

Напомним, ранее в федеральной земле Германии Северном Рейне – Вестфалии, чиновникам посоветовали не брать в Россию электронные девайсы «из-за шпионажа» и внимательнее относиться к персональным данным, оформляя паспорт болельщика (Fan ID).