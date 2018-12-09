На Украине задержали мужчину за попытку вывезти в Россию в ботинке около 1 млн рублей

Погранслужба Украины задержала мужчину, который пытался перевезти в Россию около 1 млн рублей; деньги он спрятал в ботинках, сообщила пресс-служба ведомства.

46-летнего мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска «Журавлевка» в Харьковской области. Пограничники заметили, что мужчина чрезмерно волнуется, передает РИА «Новости».

«Было принято решение об углубленном осмотре личных вещей мужчины. В результате под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей», – сообщили в погранслужбе Украины.