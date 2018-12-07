Для членов «Единой России» введут этические нормы

«Единая Россия» введет этические нормы, согласно которым членам партии следует не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории, заявил депутат Госдумы Андрей Красов на съезде партии.

«В основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности. Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека», – сказал Красов, съезду, передает ТАСС.

Согласно разработанному списку этических норм, каждый член «Единой России» обязан «относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций». Единоросс должен «исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей».

Кроме того, члены партии должны быть «нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов». Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.

«В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей», – говорится в этических нормах.

Членам партии также предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции. Единороссы должны «выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ».

Как отметил Красов, итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам «Единой России». Он подчеркнул, что большинство партийцев придерживаются этических норм. «Но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии», – пояснил Красов.

Также в «Единой России» планируется создать федеральную комиссию по этике для контроля за соблюдением этических норм членами партии. С таким предложением выступил секретарь воронежского регионального отделения Владимир Нетесов. Ключевой задачей комиссии станет объективный разбор каждого резонансного случая. «Если наш однопартиец совершил ошибку, то комиссия будет рекомендовать региональным отделениям применить меры взыскания, вплоть до исключения из партии», – пояснил он.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Грибов сообщил, что «Единая Россия» также организует работу Высшей партийной школы, в которой будут проходить повышение квалификации региональные партийцы и готовиться кадры для выборов. Он подчеркнул, что для ряда партийных должностей обучение будет являться обязательным условием.

«Единая Россия» проводит очередной, 18й съезд, 7-8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.