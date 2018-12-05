ЕР откроет Высшую партийную школу для подготовки к выборам

«Единая Россия» откроет Высшую партийную школу, в которой будут обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе.

О запуске проекта объявят в первый день съезда «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве, рассказал РБК источник, близкий к руководству партии, и подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В школе будет четыре учебных модуля: «Политический лидер», предполагающий подготовку тех, кто намерен участвовать в выборах от «Единой России», «Партийный организатор» – для представителей исполкомов, «Политический менеджер» – для политтехнологов, и четвертый, предполагающий повышение квалификации для работников партийного аппарата.

Общий срок обучения составит от двух до четырех месяцев в зависимости от модуля. Одна из главных задач обучения – подготовка кадров к думским выборам 2021 года. До этого пройдут два единых дня голосования, в 2019 и 2020 годах, на которых программа уже должна показать результаты.

Модуль «Политический лидер» будет запущен непосредственно в первый день съезда 7 декабря. Для желающих пройти обучение откроют регистрацию на специальном сайте. Участвовать в программе смогут только сторонники «Единой России» или члены партии, каждый предварительно должен будет получить рекомендацию либо представителя исполкома регионального отделения, либо депутата заксобрания или Госдумы от соответствующего региона. Самих депутатов Думы обучать не планируется.

Научным руководителем школы будет профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина. Учебная программа разрабатывалась Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), который возглавляет экс-начальник кремлевского управления внутренней политики Константин Костин.

По словам Турчака, без обучения в школе нельзя будет занимать руководящие должности в центральном исполкоме партии и ее региональных исполнительных комитетах.