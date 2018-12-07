После введения военного положения на Украину не впустили больше 800 россиян

Больше 800 граждан России получили отказ во въезде на Украину с момента введения в этой стране военного положения, сообщил помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян.

Слободян сообщил, что с момента введения на Украине военного положения в страну не впустили порядка 810 россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт «Общественного телевидения».

Уточняется, что речь идет о периоде с 26 ноября по 7 декабря.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого инцидента в ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.

Также госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию государства мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. После появились сообщения об аналогичном запрете и для россиянок.

Во вторник стало известно, что на Украину из Белоруссии не пропустили более 250 россиян.