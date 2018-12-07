Россиянка облила кислотой священника в Никарагуа

В кафедральном соборе города Манагуа, столицы Никарагуа, россиянка облила кислотой священника, только что закончившего слушать исповедь.

Пострадавший – 59-летний священник Мигель Гевара – госпитализирован с серьезными химическими ожогами лица, рук и плеч, сообщает Би-Би-Си.

Женщину схватили верующие и заперли ее в комнате в ожидании приезда полиции.

Официально причины нападения не установлены.

По данным местных СМИ, на женщине была футболка с изображением плода в утробе матери, который показывает неприличный жест.

Нападение произошло в сложное время для католической церкви Никарагуа, которая подвергается критике со стороны правительства за роль, сыгранную в ходе начавшихся в апреле антигосударственных протестов. Церкви стали убежищами для оппозиционных активистов.