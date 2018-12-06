В ЛНР узнали о подготовке ВСУ к использованию авиации в Донбассе

Украинские силовики ведут работу по оборудованию спецплощадок для приема военных вертолетов в зоне операции Объединенных сил, заявил начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«На территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и гражданского аэродрома в Северодонецке оборудуются специальные площадки для приема военных вертолетов», – передает его слова РИА «Новости».

Осадчий отметил, что ВСУ продолжают наращивать войска в Донбассе.

В конце ноября украинские силовики заявили о проведении учений по поражению воздушных целей в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе. Ранее в этом году командование ВСУ проводило с подразделениями операции Объединенных сил в Донбассе учения по вызову боевой авиации.