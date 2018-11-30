ВСУ провели учения по поражению воздушных целей в Азовском море

Украинские силовики провели учения по поражению воздушных целей в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба «операции объединенных сил». Видео учений опубликовано в Сети.

«Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья», – говорится в сообщении «ООС» Украины в Facebook.

Сообщается, что экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили.

Подчеркивается, что занятия проводились для усовершенствования навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах в районе побережья Азовского моря.

Напомним, в воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть украинские суда и убедить Турцию не пускать Россию в Средиземное море через пролив Босфор.