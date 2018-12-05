Комитет ОПЕК+ призвал к новому сокращению добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения вернуться к параметрам заключенной в 2016 году сделки, сократив добычу на 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года, сообщил источник в ОПЕК.

Он отметил, что настолько выросла добыча нефти с лета этого года, передает ТАСС.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ также подтвердил, что квоты на снижение добычи в следующем году могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки.

«Завтра мы это будем обсуждать», – сказал он.

По его словам, комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти на первую половину 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее источник в одной из делегаций стран ОПЕК+ сообщил, что участников альянса вполне может удовлетворить решение России сократить добычу нефти «символически».

В понедельник газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что провоцирует новый обвал цен на нефть.