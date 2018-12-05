Танк с водителем-механиком утонул на тагильском полигоне

На территории полигона «Старатель», где проходила выставка Russia Arms Expo и испытывается техника «Уралвагонзавода», утонул танк и погиб его водитель-механик, сообщил источник.

«Утром среди рабочих УВЗ появились разговоры, что там утонул танк и погиб его водитель-механик», – рассказал близкий к «Уралвагонаводу» собеседник Znak.com.

Источник в силовых структурах подтвердил информацию о том, что на полигоне произошло ЧП с военной техникой. «По состоянию на 30 минут назад тело человека еще не было найдено. Есть все основания полагать, что он погиб»», – пояснил он.

В пресс-службе предприятия на текущий момент не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные. В приемной Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ), за которым числится полигон, сказали, что не могут прокомментировать ситуацию.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что уточнят информацию позже.

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