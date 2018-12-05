Тимошенко рассказала о разработке плана по «восстановлению» Крыма

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая является лидером в предвыборных голосованиях на Украине, заявила, что разрабатывает план «реинтеграции и восстановления» Крыма и Донбасса.

«Мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, – которые, безусловно, будут возвращены», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, она находится в США, где обсуждает необходимость выполнения Будапештского меморандума и проведение переговоров в формате «Будапешт плюс».

«Наступление на дипломатическом фронте в формате «Будапешт плюс» – это часть нашей новой стратегии мира и безопасности. Другие составляющие для победы – это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации с агрессора», – заявила она.

Речь идет о Будапештском меморандуме 1994 года, который подписали Украина, Россия, США и Британия. Он служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с тем, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. По этому договору Украина ликвидировала свой ядерный арсенал взамен на гарантии безопасности.

Тимошенко и ранее говорила, что для возвращения Крыма Украине нужно проводить переговоры в Будапештском формате, а также укрепить армию.