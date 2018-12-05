Австрия объяснила необходимость «Северного потока – 2» для Европы

Вена заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток – 2», он необходим для укрепления безопасности Евросоюза, заявил президент национального собрания (нижней палаты парламента) Австрии Вольфганг Соботка.

«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток – 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», – передает его слова РИА «Новости».

В конце ноября австрийский канцлер Себастьян Курц также заявил, что его страна не откажется от строительства «Северного потока – 2».