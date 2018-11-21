Убийца женщины-водителя BlaBlaCar признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, женщины – водителя BlaBlaCar, признал вину в преступлении.

Как подтвердил мужчина, он понимает, что задержан за убийство. Задержанный утверждает, что «пытался ограбить» свою жертву «живой». Он ответил «да» на вопрос о признании, а также заявил, что раскаивается, свидетельствует видео, опубликованное СК.

Напомним, силовики задержали подозреваемого в убийстве Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar.

Сообщалось, что задержанный служил в горячих точках, был судим за изнасилование и мошенничество. Кроме того, по информации СМИ, он сбежал из психиатрической больницы.