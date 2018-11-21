Подозреваемый в убийстве женщины-водителя BlaBlaCar оказался беглецом из психбольницы

Подозреваемый в причастности к исчезновению женщины – водителя BlaBlaCar является беглецом психиатрической больницы, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала «360», мужчина находился в розыске до 2014 года после побега из психбольницы.

Ранее в воскресенье силовики задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. Сообщалось, что 38-летний задержанный был судим за изнасилование и мошенничество.

Канал «360» уточняет, что дело о мошенничестве в отношении него было заведено в 2011 году и приостановлено спустя месяц после возбуждения.