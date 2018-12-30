Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar служил в горячих точках

Российские СМИ рассказали о личности 39-летнего Виталия Чикирева, задержанного в воскресенье по подозрению в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, женщины – водителя BlaBlaCar.

По информации «Московского комсомольца», ранее судимый Чикирев проживал в подмосковном Серпухове. В 2009 году он, как утверждает издание, совершил ряд преступлений сексуального характера и был объявлен в розыск. Его задержали в Нижнем Новгороде и осудили.

Кроме того, в 2008 году он проходил подозреваемым по делу об убийстве девушки из-за квартиры, однако его причастность к преступлению не была доказана.

Чикирев, по сведениям «МК», служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Товарищи прозвали его Чекистом за способность конспирировать деятельность, говорится в статье.

В Серпухове у него два несовершеннолетних сына, 17 и 15 лет. Оба уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, в воскресенье силовики задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. Сообщалось, что задержанный был судим за изнасилование и мошенничество. Кроме того, по информации СМИ, он сбежал из психиатрической больницы.