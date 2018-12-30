Установлена причина дизентерии в детсадах Москвы

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что послужило причиной дизентерии в детских садах на юго-востоке Москвы.

В надзорном ведомстве сообщили РИА «Новости», что случаи заражения в детсадах произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании.

Суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия Липецкой области из-за отравления детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Для ликвидации вспышки работа детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Подчеркивается, что с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре также отметили, что вспышка эпидемии ликвидирована в максимально короткое время – в течение одного инкубационного периода.

В марте 2016 года воспитанники реабилитационного центра в Белеве Тульской области заразились дизентерией от переболевших сотрудников пищеблока.