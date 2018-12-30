Установлена причина дизентерии в детсадах Москвы

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30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того, чтобы попытаться решить возникшие проблемы – сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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          Установлена причина дизентерии в детсадах Москвы

          30 декабря 2018, 20:31

          Текст: Ольга Никитина

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          В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что послужило причиной дизентерии в детских садах на юго-востоке Москвы.

          В надзорном ведомстве сообщили РИА «Новости», что случаи заражения в детсадах произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании.

          Суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия Липецкой области из-за отравления детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

          Для ликвидации вспышки работа детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

          Подчеркивается, что с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре также отметили, что вспышка эпидемии ликвидирована в максимально короткое время – в течение одного инкубационного периода.

          В марте 2016 года воспитанники реабилитационного центра в Белеве Тульской области заразились дизентерией от переболевших сотрудников пищеблока.


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