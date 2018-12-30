Открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

В Крыму открыли движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида» – от Белогорска до села Батального в районе Феодосии, сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», – передает его слова РИА «Новости».

По всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя запустят 31 декабря. Дорога соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы – 250,7 км.

Старт движению первой очереди трассы был дан в субботу.