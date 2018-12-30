Руководство Би-би-си пожаловалось на публикацию имен российских сотрудников

Британская вещательная корпорация обратилась к российским властям с просьбой расследовать ситуацию с обнародованием личных данных сотрудников московского бюро Би-би-си, сообщил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгас.

«Би-би-си попросила российские власти расследовать это вызывающее тревогу событие», – приводит ТАСС слова главы Би-би-си.

В публикации Британской вещательной корпорации утверждается, что поименный список 44 сотрудников московского бюро Би-би-си, опубликованный 25 декабря неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе «Пикабу», имелся якобы лишь в распоряжении российских властей.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что личные данные наших сотрудников, которые мы передавали российским властям в порядке нашей законной деятельности в России, были подобным образом раскрыты», – заявил Энгас.

Напомним, в Кремле «с понимаем» отнеслись к публикации личных данных журналистов Би-би-си на российском развлекательном портале, которая последовала за аналогичными действиями Лондона в отношении представителей российских СМИ.

Ранее британская Times опубликовала список и фотографии журналистов эдинбургского бюро Sputnik (новостное агентство основано МИА «Россия сегодня») с призывом от члена парламента Шотландии Алекса Коула-Хэмилтона отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Добавим, российский посол в Лондоне Александр Яковенко спрогнозировал закрытие Би-би-си в России в случае запрета RT в Британии.